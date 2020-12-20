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    • 21.12.2020 05:19
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    Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında genelinde sona erdi

    Yeni tip koronavirüs salgınına yönelik alınan tedbirler kapsamında genelinde hafta sonu 56 saat kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarı ile sona erdi.

    AA
    56 saatlik kısıtlama sona erdi


    Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında, genelinde 18 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, 30 Kasım'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

    Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları da cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

    Türkiye genelinde hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ilki, 4-7 Aralık tarihlerinde yapıldı.

    Bu kapsamda, üçüncüsü 18 Aralık Cuma günü saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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