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    • 21.12.2020 16:00
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    Dev projede heyecanlandıran gelişme! Gövde yüksekliği 262 metreye ulaştı

    'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak ve 'te 262 metre gövde yüksekliğine ulaşıldı. Yapılan açıklamada, baraj gövdesine dökülen beton miktarının 3 milyon 818 bin 235 metreküp olduğu aktarıldı.

    Dev projede heyecanlandıran gelişme! Gövde yüksekliği 262 metreye ulaştı

    DSİ 26. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, ve Projesi'nde gövde betonu dökülmesi çalışmalarının aralıksız devam ettiği belirtildi.

    Açıklamada, 275 metreyle çift eğrilikli beton kemer kategorisinde 'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nda 262 metre gövde yüksekliğine ulaşıldığı ifade edilerek, baraj gövdesine dökülen beton miktarının ise 3 milyon 818 bin 235 metreküp olduğu aktarıldı.

    Türk mühendis ve işçisinin alın teriyle 'in 70 kilometre güney batısında, Yusufeli ilçesine 8 kilometre mesafede Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen barajın, 558 megavatlık kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üreteceği kaydedildi.

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    Haberler Güncel Dev projede heyecanlandıran gelişme! Gövde yüksekliği 262 metreye ulaştı