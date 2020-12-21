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    'e giden treni ile ilgili olmadık iftiralar atan yandaşları yeni bir yalana sarıldı

    treni 15 günde 2 kıta, 2 deniz ve 5 ülkeyi aşarak 'in Xi’an kentine ulaştı. Olmadık iftiralar atan yandaşları hiç utanmadı. Ülkelerini kötülemek için yeni bir yalana sarıldı.

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    Ankara'nın ataklarıyla sarsılan Türkiye karşıtları, trenimizin Çin'e ulaşmasıyla şoka uğradı. İçimizdeki uzantıları ise yeni palavralar attı.

    Troller, Irak liderine verilen yemeği diline doladı. Külliye'de eğlence yapıldığını, içki içildiğini yazdı. CHP'liler de bu saçmalığa arka çıktı.



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    15 GÜNDE 2 KITA, 2 DENİZ VE 5 ÜLKEYİ AŞTI, ÇİN'E ULAŞTI
    Xi'an şehrinde Türk Treni için 23 Aralık'ta karşılama yapılacak. Törene üst düzey Çinli yetkililer de katılacak.



    ÖZÜR BİLE DİLEMEDİ
    Özlem Gürses, Halk TV'de "Tren Halkalı'da kaldı" diyerek milleti kandırmaya kalktı. Yalanı ortaya çıkınca da hiç yüzü kızarmadı. Gelen tepkilerden yakındı.

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    Haberler Güncel Çin'e giden ihracat treni ile ilgili olmadık iftiralar atan CHP yandaşları yeni bir yalana sarıldı