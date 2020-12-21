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    • 21.12.2020 10:49
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    açıkladı: 'un "İş'te "nden 42 binden fazla kişi yararlandı

    Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve , kadınların iş gücüne katılımını desteklemek için başlatılan 'İş'te ' kapsamında düzenlenen kurs ve programlardan bugüne kadar 42 bini aşkın kadının yararlandığını bildirdi.

    Bakan açıkladı: 42 binden fazla kişi yararlandı
    , yaptığı yazılı açıklamada, tarafından dezavantajlı konumda bulunan ve çocuk bakımı nedeniyle çalışamayan kadınların iş gücüne kazandırılması amacıyla Eylül 2018'de başlatılan 'İş'te 'nin sürdüğünü söyledi. Bakan Selçuk, "Proje kapsamında sosyal yardım ya da sosyal ve ekonomik destek alan kadınlar ile bakanlığın kadına yönelik şiddetle mücadele alanında hizmet sunan kuruluşlarından faydalanan kadınlar öncelikli olmak üzere 0-15 yaş arası çocuğu olan kadınlar bu projeden yararlanıyor. Bugüne kadar 42 bini aşkın kadın projeden yararlandı" dedi.

    'ÖNEMLİ ADIMLAR ATIYORUZ'
    Kadınların ve ailenin toplumda güçlenmesi, nitelikli eğitim imkânlarına sahip olması, iş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması, sosyal güvencelerinin sağlanması ve kadın girişimci sayısının artırılması amacıyla çalışmalar yürütüldüğünü ifade eden Bakan Selçuk, "Kadınların güçlendirilmesi için önemli adımlar atıyoruz" diye konuştu.



    'de son 18 yılda ının artırılması için reform niteliğinde yasal düzenlemeler yapıldığını vurgulayan Bakan Selçuk, bakanlık olarak kadın istihdamında dünyadaki gelişmelerin yakalanmasının, kadının ve ailenin güçlenmesini sağlayacak politikaların hayata geçirilmesinin öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti.

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    Haberler Güncel Bakan Selçuk açıkladı: İŞKUR'un "İş'te Anne Projesi"nden 42 binden fazla kişi yararlandı