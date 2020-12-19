Yardım için ek kaynak: İhtiyacı olana 373 milyon TL





81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak 'periyodik pay' adı altında kaynak aktardıklarını anımsatan Selçuk, bu payın Aralık ayı için 186 milyon lira olduğunu kaydetti.