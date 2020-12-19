Yardım için ek kaynak: İhtiyacı olana 373 milyon TL

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Covid-19 salgını nedeniyle bu ay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'na gönderilen periyodik paya ilave 186 milyon lira daha ek kaynak aktarıldığını söyledi.
81 ilde ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, sosyal yardım faaliyetlerini yürütebilmeleri için her ay düzenli olarak 'periyodik pay' adı altında kaynak aktardıklarını anımsatan Selçuk, bu payın Aralık ayı için 186 milyon lira olduğunu kaydetti.
Salgın nedeniyle dönemsel muhtaçlık durumuna dikkati çeken Selçuk, "Bu ay 1003 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na gönderdiğimiz periyodik paya ilaveten 186 milyon lira ek kaynak göndererek toplamda 373 milyon lira tutarında kaynak aktardık" dedi.
542 MİLYARLIK KORUMA KALKANI
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "2021 bütçesinde eğitim, sağlık alanında ve sosyal nitelikli harcamalar için kaynağı artırıyoruz. Sosyal harcama büyüklüğü 2021'de 81.2 milyar liraya çıkacak. Sosyal yardım kapasitesi bu yıl 70 milyar lirayı aşacak. Koruma harcaması 542 milyar lirayı aştı" diye konuştu.