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    • 20.12.2020 23:56
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    Başkanı 'tan, Başkan Erdoğan'ın yeğeni için başsağlığı mesajı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi () Başkanı , Başkan 'ın yeğeni 'ın vefatı nedeniyle başsağlığı diledi.

    Şentop'tan, Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı

    Başkanı , sosyal medya hesabından, "Sayın Cumhurbaşkanımızın abisi merhum Hasan Erdoğan'ın oğlu Ahmet Erdoğan'ın, tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere bütün aile fertlerine başsağlığı ve sabır dilerim. Mekanı cennet olsun." mesajını paylaştı.

    "ALLAH'TAN RAHMET, AİLESİNE SABIRLAR DİLİYORUM"
    Mustafa Şentop, başka bir paylaşımında, geçmiş dönemlerde AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları'nda görev alan Serpil Sevil'in vefat ettiğini üzüntüyle öğrendiğini belirterek, "Serpil kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan, Başkan Erdoğan'ın yeğeni Ahmet Erdoğan için başsağlığı mesajı