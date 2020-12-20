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    • 21.12.2020 00:11
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    açıkladı: , , ve yolcuları mağdur edilmeyecek

    (), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, , , ve 'dan 'ye yapılacak uçuşların geçici durdurulduğunu hatırlatarak, yolcuların bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyeceğini bildirdi.

    THY açıkladı: Yolcular mağdur edilmeyecek
    , , ve 'dan 'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındı.

    () Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın, İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlarda geçici durdurma kararı alındığı açıklaması üzerine paylaşımda bulundu.

    "HİÇBİR YOLCU MAĞDUR EDİLMEYECEK"
    Ekşi, iletisinde, " İngiltere, Danimarka, Hollanda, Güney Afrika'dan uçuşların durdurulması kararına istinaden, hiçbir yolcumuzun bilet işlemleri konusunda acele etmemesini rica ederiz. Hiçbir yolcumuz bilet işlemleri konusunda mağdur edilmeyecektir." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Güncel Türk Hava Yolları açıkladı: İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika yolcuları mağdur edilmeyecek