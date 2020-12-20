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    • 21.12.2020 06:39
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    Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! 'den bu illerde yaşayanlara flaş uyarı! | 21 Aralık

    Son dakika haberleri... Haftanın ilk günü nu araştıran vatandaşlara ’den uyarılar geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, , , , , çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, 'in kuzey ve 'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Peki yurt genelinde hava durumu nasıl olacak? Hangi illerimizde kari hangi illerimizde yağmur bekleniyor? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika haberine göre hava durumu raporu.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Muğla çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Balıkesir'in kuzey ve Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    UYARILAR
    Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA
    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

    KOCAELİ °C, 13°C
    Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Muğla çevrelerinin çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde çok bulutlu ve sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu, Antalya'nın doğu ve batı kesimlerinin sağanak yağışlı Geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sis ve yer yer pus hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 18°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde batı, gece saatlerinde doğu kesimleri sağanak yağışlı

    HATAY °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ISPARTA °C, 8°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin akşam saatlerinde çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer sis ve pus ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

    ANKARA °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 6°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 10°C
    Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu

    KASTAMONU °C, 3°C
    Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 9°C
    Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerinin yağmurlu iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 8°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜMÜŞHANE °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

    SAMSUN °C, 10°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    TRABZON °C, 12°C
    Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney batı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

    ERZURUM °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

    KARS °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

    MALATYA °C, 6°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve karla karışık yağmurlu

    VAN °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

    GAZİANTEP °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu

    SİİRT °C, 10°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

    ŞANLIURFA °C, 12°C
    Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
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    Haberler Güncel Son dakika: Yola çıkacaklar dikkat! Meteoroloji'den bu illerde yaşayanlara flaş uyarı! | 21 Aralık hava durumu