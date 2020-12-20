BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Güneydoğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

KOCAELİ °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu