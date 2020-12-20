750 KİLO YÜK TAŞIYABİLİYOR

Sungur ailesinin iki geliştirilmiş İHA'sından Aksungur TUSAŞ tarafından 18 ayda tamamlandı. İHA Aksungur ismini ise saatte 180 kilometre hızla uçan Doğan cinsi kuştan aldı. ANKA Sistemi ile benzer aviyonik mimariye ve 750 kg yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip Aksungur, en zorlayıcı muharebe koşullarına yönelik inşa edildi.

40 bin feet irtifaya çıkabilen ve 40 saate kadar havada kalabilen Aksungur, en zorlu operasyonların tamamlanabilmesine imkan veren motor yapısına da sahip bulunuyor.