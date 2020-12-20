Ardahan'da ilginç görüntüler! Her yeri buz parçaları sardı

Çıldır Gölü'nün Kars'ın Arpaçay ilçesinde kalan bölümünde de aynı görüntüler yaşandı. Sahil buz parçalarıyla kaplanırken, göldeki su ortaya çıktı.

Kurtuluş Sural, 11'inci ayda buz tutması gereken göl yüzeyinin ancak aralık ayında buzla kaplandığını ancak sıcak hava ve rüzgar sebebiyle çözüldüğünü söyledi.