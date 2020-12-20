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    • 20.12.2020 09:13
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    'da korkunç ! Lastik patladı, araç takla attı

    ’ın Malkara ilçesinde lastiği patlayan bir otomobil, takla atarak, metrelerce yüksekten şarampole uçtu. Sürücü ise, emniyet kemeri sayesinde yı yara almadan atlattı.

    İHA
    Tekirdağ'da korkunç kaza! Lastik patladı, araç takla attı

    , Malkara - Hayrabolu yolu üzeri Erenler futbol sahası yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hayrabolu istikametine seyreden Evren Çiftçi yönetimindeki otomobil, lastiğinin sı sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atan otomobil, metrelerce yüksekten şarampole uçtu.

    'KEMER SAYESİNDE SAPASAĞLAM KURTULDUK'

    Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü Çiftçi, "Bir anda oldu ve hiç anlamadım yani süratli de değildim. Lastiğin patlaması sonucu takla attık. Çok şükür bir şeyimiz yok. Emniyet kemeri takmam sayesinde kazadan çok şükür sapasağlam kurtulduk" diye konuştu.

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    Haberler Güncel Tekirdağ'da korkunç kaza! Lastik patladı, araç takla attı