ÖLÜMLER HIZLANDI

Avrupa Birliği'nin (AB) korunan türler listesinde yer alan, Latince ismi 'Pinna nobilis' olan, uzun yaşam süresine sahip olan ve üreme çağına ulaşması yıllar alan bu yumuşakça türünde, son 4 yılda büyük artış kaydedildi. Prof.Dr. Bayram Öztürk ile birlikte Erdek Plajı bölgesinde dalış yapan Erdek Dalış Kulübü eğitmeni Osman Benli de pina ölümlerinin Çanakkale Boğazı'ndan sonra Erdek'te görüldüğünü ifade ederken, "100 metrekarelik dalış bölgemizde 1 Kasım'da 135 pina saydık. 1 ay sonra sadece 10'unun kaldığını belirledik. Burada toplu pina ölümleri var" dedi.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde dalış merkezi işletmecisi ve eğitmeni Kenan Doğan da son 3 yılda pinaları göremediklerini, bunun Akdeniz'de yaygınlaşan bir virüs veya bakteriden kaynaklandığını duyduklarını anlatırken şöyle dedi: "Daha önce 10-30 metre derinliklerde sık karşılaştığımız su altına renk katan ayrıca su altında deniz suyunu süzerek denizin temizliğine önemli katkı sağlayan pinalar artık yok. Deniz çayırları arasında boş pina kabuklarına rastlıyoruz. Bunlar da denizin getirdiği tahribatla yok olmak üzereler.