350 milyon avroluk yatırımla Kocaeli tarihinin en büyük sağlık yatırımı olacak olan hastane, bittiğinde kente sağlık sektörünün yanında birçok alanda katma değer sağlayacak. Toplam bin 180 yatak kapasiteli olarak inşa edilen hastanede korona virüs nedeni ile duran çalışmalar ocak ayında tekrar başlatılacak. Çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı hastanede inşaat çalışmalarının 2021 yılı içerisinde bitmesi hedefleniyor.