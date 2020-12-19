S.F.H. ile ağabeyleri arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine S.F.H. evin penceresinden dışarı çıktı. Ağabeylerinin 'İçeri gel' telkinlerini dinlemeyen S.F.H. pencereden yan daireye geçti.