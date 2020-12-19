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    • 19.12.2020 22:00
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    , ''nda yer alan terimlerin manalarını açıkladı

    , güncel verilerin yer aldığı tablonun altında, "hasta", "", "toplam vaka", "günlük iyileşen sayısı" ve "toplam iyileşen sayısı" terimlerinin anlamlarını paylaştı. Ne anlama geliyorlar? İşte ayrıntılar...

    Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu anlama kılavuzu

    Sağlık Bakanlığı, Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda yer alan, "hasta", "ağır hasta", "toplam vaka", "günlük iyileşen sayısı" ve "toplam iyileşen sayısı" gibi terimlerin açıklamalarına tablonun altında yer verdi.

    Bakanlığın, güncel Kovid-19 verilerini paylaştığı "covid19.saglik.gov.tr" sayfasında Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'ndaki bazı terimlerin anlamları paylaşıldı.

    AĞIR HASTA KİME DENİR?

    Buna göre, "ağır hasta" uluslararası tanımlamaya uygun olarak 29 Temmuz'dan itibaren oksijen saturasyonu belli oranın altında olan veya yoğun bakım gerektiren hastalar için kullanılıyor.

    HASTA...

    "Hasta" terimi ile ilgili "Başlangıçtaki test politikaları gereği, semptomlu kişilere test yapılmaktaydı. Tarama testleri ve semptom göstermeden test yaptıranların sayısı artmaya başladığından, başlangıçtaki veri tutarlılığını bozmaması açısından sadece semptomlu vakalara yapılan test sonuçları verilmeye devam edilmiştir. Bu sebeple vaka yerine 'Hasta' terimi kullanılmıştır." ifadelerine yer veriliyor.

    GÜNLÜK VAKA SAYISI

    "Günlük vaka sayısı" ise semptomsuz olduğu halde PCR testi pozitif çıkanlar ile günlük hastanın olduğu toplam sayıya işaret ediyor.

    PCR testi pozitif çıkan tüm kişilerin toplamı da "Toplam vaka sayısı" olarak adlandırılıyor.

    "Günlük iyileşen sayısı" ise o gün tedavisi tamamlananlar ile izolasyon süresi biten vakaların tamamını kapsıyor.

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    Haberler Güncel Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nda yer alan terimlerin manalarını açıkladı