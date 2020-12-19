Erdoğan, şunları söyledi:

"HÜKÜMETE SALDIRMAK İÇİN KULLANDILAR"

"Tek umutları Türkiye'nin tökezlemesi olanları artık biz de milletimiz de çok iyi tanıyoruz. İstanbul'dan hareket eden trenimiz Çin'e ulaştı. Bizzat bakanımız tarafından Çerkezköy'den uğurlanan trenimiz Halkalı'ya geliyor.