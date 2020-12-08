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'TÜM DİĞER ULAŞIM MODLARINDA OLDUĞU GİBİ DEMİRYOLLARINDA DA İŞLER RAYINDA"



Ayrıca açıklamada, Çin'e giden ilk ihracat blok treniyle ilgili medyada yer alan haberle ilgili olarak ise şu ifadelere yer verildi:



"Uluslararası ticaret ve rutin gümrükleme çalışmalarından sonra trenin seferine devam etmediği şeklindeki yalan haberler, ancak farklı gündemleri bulunanların eseri olabilir. Medya mensuplarının haberlerini farklı kanallardan doğrulatması genel ilkesinin çiğnenmiş olması bir yana, demiryolu taşımacılığı sektöründe yer alan kimi art niyetli çevrelerin, basın mensuplarına yanlış ve yanıltıcı bilgi servis etmesi, ancak kötü niyet ile izah edilebilir. Yük ve yolcu taşımacılığında demiryollarımızı en verimli şekilde kullanmak ve lojistik alanında bir rekabet avantajına çevirmek için bugüne dek çok büyük bir çaba gösterdik. Hem altyapısal hem de donanımsal olarak inovatif ve cesur adımlar attık. Mevcut hatları rehabilite ettik. Yeni hatları halkımızın kullanımına sunduk. YHT projesi ile halkımızın ekonomik ve hızlı ulaşım ihtiyacını giderdik. Türkiye'den hatta Avrupa'dan Çin'e kesintisiz olarak yük ve yolcu taşımacılığının demiryolu aracılığı ile yapılabilmesi, hayata geçirdiğimiz Marmaray Projesi ve Anadolu boyunca kesintisiz hale getirdiğimiz demiryollarımız sayesinde mümkün olmuştur. Deyim yerindeyse 'demiryolunda yeni bir çağ başlattık' Bütün bunları büyük bir ülke olduğumuza inanarak, kendimize güvenerek ve vatandaşlarımıza en iyisini sağlamak azmiyle yaptık. Gelişen, büyüyen, güçlenen Türkiyemizi çekemeyen bazı çevreler iftiralarını her zaman atacaklardır. Yapılan büyük işleri karalayarak mesaisini dolduranlar her dönemde var olacaktır. Bizler, yolumuza kararlılıkla devam ediyoruz. Tüm diğer ulaşım modlarında olduğu gibi demiryollarında da işler rayında."

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