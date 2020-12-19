Yurt içi ve yurt dışındaki bölücü terör örgütü PKK'yla etkili mücadele devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı, yapılan operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı.

"BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 5 TERÖRİST"

Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."