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    • 19.12.2020 11:01
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    SON DAKİKA: bölgesinde 5 'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi: , bölgesinde saldırı girişiminde bulunan 5 /’li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    MSB açıkladı! 5 terörist etkisiz hale getirildi

    Yurt içi ve yurt dışındaki bölücü terör örgütü 'yla etkili mücadele devam ediyor. , yapılan operasyonlarla ilgili bir açıklama yaptı.

    "BARIŞ PINARI BÖLGESİNDE 5 TERÖRİST"
    Bakanlığın Twitter sayfasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi "Barış Pınarı bölgesindeki huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi. Bölgedeki barış ve huzurun sürdürülmesi için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek."

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Barış Pınarı bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi