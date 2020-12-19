Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? Ara tatil ne zaman başlar? 1. dönem ne zaman bitiyor?

Ara tatil ne zaman başlar? Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak? İlkokul, ortaokul, lise öğrencileri 1. dönemin ne zaman biteceğini ve tatilin ne zaman başlayacağını merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan da konuyla ilgili uzaktan eğitim açıklaması geldi. Açıklamada tatilin ne zaman başlayacağı ve 2. dönem başlama tarihi gibi detaylara yer verildi.
ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRECEK?
Yapılan açıklamada 1. dönemin 22 Ocak tarihinde sona ereceği belirtildi.
KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?
Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitimin 2020 - 2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar uzatıldığını açıkladı.
MEB'den Covid-19 salgını tedbirleri kapsamında uzaktan eğitim süreci, okullardaki sınavlar ve yarıyıl tatili takvimiyle ilgili yeni düzenlemeler konusunda basın açıklaması yapıldı.
Buna göre ilkokullarda sınav yapılmayacak, karne notları ders etkinliklerine katılım puanı ile belirlenecek.
Ortaokul ve liselerde birinci döneme ait bir (1) yazılı/uygulama puanları ve performans notları üzerinden ölçme değerlendirme yapılacak. Sınav notu bulunmayan şubelerin sınavları, okul ortamında ve sosyal mesafe/hijyen tedbirlerine uygun olarak seyreltilmiş gruplar hâlinde gerçekleştirilecek. İller arası hareketliliğin azaltılması amacıyla sadece ortaöğretim öğrencileri, kendi isteklerine bağlı olarak, 28 Aralık Pazartesi gününe kadar velilerinin okul yönetimine başvurması halinde, öğrenim gördükleri okul ile aynı okul türünde olması kaydıyla, 'o tarih' itibariyle bulundukları illerde sınavlara katılabilecek.
UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BİTECEK?
İlkokul, ortaokul ve liselerde uzaktan eğitim, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanacağı 22 Ocak 2021 Cuma gününe kadar devam edecek. 22 Ocak tarihinden itibaren karne dağıtımları eğitim kurumu yönetimlerince, farklı gün ve zaman dilimlerine yayılarak yoğunluk oluşturmayacak şekilde planlanacak.
İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
25 Ocak Pazartesi günü başlayacak yarıyıl tatil süresine, ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi de eklenecek. Böylece 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 15 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.
MEB'TEN KAYNAK DESTEĞİ
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 4'üncü sınıflar için Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerinin birinci ve ikinci ünitelerini kapsayan 11 ayrı fasikül hazırlanarak erişime açıldı.
MEB, uzaktan eğitim sürecinde öğrencilere kaynak sağlamaya devam ediyor.
Bakanlık, daha önce eğitim öğretim faaliyetlerine destek olmak amacıyla kazanım kavrama testleri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) için örnek sorular ile çalışma soruları, 5, 6 ve 7'nci sınıflar için beceri temelli testler, 9, 10, 11 ve 12'nci sınıflar için tekrar testleri, ilköğretim 2, 3 ve 4'üncü sınıflar için çalışma soruları, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıflar için birinci ve ikinci üniteleri kapsayan çalışma fasikülleri paylaşmıştı.
MEB, bu materyallere 4'üncü sınıflar için hazırladığı çalışma fasiküllerin birinci ve ikinci üniteleri ile bir yenisini daha ekledi.
Birinci ve ikinci üniteleri kapsayan 900 soru içeren 11 fasikül hazırlandı
Bu kapsamda, 4'ncü sınıf öğrencileri için 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk döneminin birinci ve ikinci ünitelerini kapsayan 900 soru içeren 11 fasikül hazırlandı.
Fasiküller, Bakanlığın "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişime açıldı. Türkçe, matematik, fen bilimleri, din kültürü ve ahlak bilgisi, sosyal bilgiler ve İngilizce derslerine ait yayımlanan fasiküller, çoktan seçmeli sorular ve etkinliklerden oluşuyor.
Uzaktan eğitim sürecinde, derslerde işlenen konularla ilgili öğrencilerin bilgilerini pekiştirilmesi amacıyla hazırlanan ve farklı türdeki soru ve etkinlikleri içeren fasiküllerle 4'üncü sınıf öğrencilerinin etkinlikler vasıtasıyla konuları etkili ve kalıcı öğrenmelerinin desteklenmesi hedefleniyor. Fasiküller, ünitelerin işleniş zamanına göre, yıl boyunca "http://odsgm.meb.gov.tr/" adresinden erişime açılmaya devam edilecek