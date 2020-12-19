Nurullah Dal kimdir? Nurullah Dal hangi okulun sahibi? Türkiye Özel Okullar Birliği (TÖZOK) Başkanı Nurullah Dal hayatını kaybetti. Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Dal'ın kim olduğu araştırılıyor.

NURULLAH DAL KİMDİR?

Nurullah Dal 1966 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise eğitimini ve ardından da üniversite eğitimini de İstanbul'da tamamladı. Nurullah Dal, orta okul ve liseyi Vefa Erkek Lisesi'nde, üniversiteyi ise Yıldız Teknik Üniversitesi'nde tamamladı.