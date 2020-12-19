MYRA Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, yılbaşında evlere bacadan girerek çocuklara armağan dağıttığına inanılan 'Noel Baba'nın, Antalyalı olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Nevzat Çevik, 'Noel Baba'nın, yaşamış, gerçek bir kişi olduğunu belirtti. Elindeki belgeleri teker teker gösterdi.
Tüm dünya ve Türkiye, Coronavirüs salgını başta olmak üzere birçok felaketin yaşandığı 2020 yılını geride bırakmaya hazırlanıyor. Her yeni yılda olduğu gibi 2021 için de hemen her ülkede yılbaşı kutlamalarındaki en önemli simgelerin başında 'Noel Baba' geliyor.
1.6 trilyon dolarlık marka değeriyle dünyanın en değerli markası, geyiklerin sürdüğü kızağı ve evlerin bacalarından girip, çocuklara hediyeler dağıttığına inanılan Noel Baba, Antalya'da doğmuş ve yaşamış gerçek bir kişi.
Prof. Dr. Nevzat Çevik, "Orijinali Antalyalı, Demreli olan St. Nikholaos'tur. Antalya'da doğmuş, büyümüş ve ölmüştür. Mezarı da Antalya'dadır" dedi.
ŞAKASI GÜLDÜRMEDİ!
Arzu Sabancı'nın yılbaşı esprisi güldürmedi. Instagram hesabı üzerinden "Noel baba 65 yaş üstü olduğu için bu yıl gelemeyecekmiş, beklemeyin." yazan Sabancı, sosyal medyada alay konusu oldu.