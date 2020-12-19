Meclis'e koronavirüs arası

Libya ve Afganistan'daki TSK unsurlarının görev süresinin uzatılmasını içeren Cumhurbaşkanlığı tezkeresi ve kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesine ilişkin kanun teklifinin yasalaştırılmasından sonra TBMM Genel Kurulu 'Covid 19 arası' verecek.

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı tarafından milletvekillerine gönderilen yazıda, 22 Aralık Salı gününden itibaren sözkonusu Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesine yönelik kanun teklifi ile Filistin ve Azerbaycan ile ilgili üç adet uluslararası sözleşmenin görüşüleceğini duyuruldu. 27 Aralık Pazar günü dâhil TBMM Genel Kurulu'nun çalışacağı, gündemdeki konuların görüşülmesinin tamamlanmasının ardından ise Meclis çalışmalarına ara verileceği belirtildi. Meclis çalışmalarına ara verilmesi kararında, alınan tüm tedbirlere rağmen, koronavirüse yakalanan milletvekili sayısının artmasının etkili olduğu kaydedildi. Bütçe görüşmeleri sırasında da çok sayıda milletvekilli çalışmalar sürerken Covid-19 testlerinin pozitif çıktığını öğrenmiş ve Genel Kurul salonundan ayrılmıştı.