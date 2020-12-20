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    • 20.12.2020 07:15
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    | uyardı: O illere geliyor! 20 Aralık 2020 Pazar

    Son dakika tahminleri Genel Müdürlüğüne ait internet sitesi üzerinden açıklandı. Yapılan tahminlerde yurdun büyük bölümünün sağanak yağış etkisi altında olacağı belirtilirken; Van, Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı için uyarısı yapıldı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte 20 Aralık 2020 Pazar Türkiye geneli hava durumu tahminleri...

    Meteoroloji uyardı: O illere kar yağışı geliyor

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları ile Kırklareli, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Balıkesir illerinin kuzey ilçelerinin yağmurlu, bu sabah saatlerinde Van,Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin parçalı az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, kuzeybatı kesimlerde ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    TÜRKİYE GENELİNDE İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ



    MARMARA
    Parçalı ve çok bulutlu, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli,Balıkesir ve Sakarya'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    EDİRNE °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    İSTANBUL °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

    KIRKLARELİ °C, 9°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

    KOCAELİ °C, 14°C
    Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ilçeleri hafif yağmurlu

    EGE
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği, gece Muğla çevrelerinin çok bulutlu, Muğla'nın kıyı ilçelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    DENİZLİ °C, 13°C
    Parçalı ve az bulutlu

    İZMİR °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

    MUĞLA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu, gece çok bulutlu, kıyı ilçeleri sağanak yağışlı

    AKDENİZ
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    ADANA °C, 19°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ANTALYA °C, 20°C
    Parçalı ve az bulutlu

    HATAY °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

    ISPARTA °C, 12°C
    Parçalı ve az bulutlu, sabah ve gece saatlerinde sisli

    İÇ ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

    ANKARA °C, 9°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ÇANKIRI °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    ESKİŞEHİR °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    KONYA °C, 10°C
    Parçalı ve az bulutlu

    BATI KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    BOLU °C, 9°C
    Parçalı bulutlu

    DÜZCE °C, 13°C
    Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu

    KASTAMONU °C, 9°C
    Çok bulutlu, kıyı kesimleri yağmurlu

    ZONGULDAK °C, 11°C
    Çok bulutlu ve yağmurlu

    ORTA ve DOĞU KARADENİZ
    Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

    AMASYA °C, 11°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    GÜMÜŞHANE °C, 7°C
    Parçalı ve çok bulutlu,

    SAMSUN °C, 13°C
    Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

    TRABZON °C, 13°C
    Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

    DOĞU ANADOLU
    Parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah saatlerinde Van,Kars ve Iğdır çevreleri ile Ağrı'nın doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis ile beraber buzlanma ve don hadiseleri bekleniyor.

    ERZURUM °C, 2°C
    Parçalı ve çok bulutlu

    KARS °C, 1°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde hafif kar yağışlı

    MALATYA °C, 7°C
    Parçalı ve az bulutlu

    VAN °C, 5°C
    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

    GÜNEYDOĞU ANADOLU
    Parçalı ve az bulutlu, bölgenin batısının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

    DİYARBAKIR °C, 5°C
    Parçalı az bulutlu ve sisli

    GAZİANTEP °C, 11°C
    Parçalı az bulutlu

    SİİRT °C, 11°C
    Parçalı ve az bulutlu sabah saatlerinde sisli

    ŞANLIURFA °C, 14°C
    Parçalı ve az bulutlu

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    Haberler Yaşam HAVA DURUMU | Meteoroloji uyardı: O illere kar yağışı geliyor! 20 Aralık 2020 Pazar