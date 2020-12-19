Yüksek gerilim hattına tırmandı! Herkes akıl hastası olduğunu düşündü... Meğer sebebi bambaşkaymış

Denizli'de akşam vakti yaşanan olay akıllara durgunluk verecek türden. Bir adam biranda soyunup yüksek gerilim hatına tehlikeli bir tırmanış yaptı. Olay yerindeki herkes adamın akıl hastası olduğunu düşündü. Fakat olayın asıl sebebi bambaşka çıktı. Yüksek gerilim hattı direğine tırmanan şahsın alkollü olduğu için trafik cezası yediği öğrenildi.
TEHLİKELİ TIRMANIŞ
Olay, Merkezefendi ilçesi Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alkollü araç kullandığı gerekçesiyle trafik cezası kesildiği öğrenilen Mehmet K., boş arazide bulunan yüksek gerilim hatlarının bağlı olduğu direğe çıktı.
POLİS İTFAİYE VE AMBULANS GELDİ
Mehmet K.'nın direğe tırmandığı gören vatandaşlar, ilk bakışta onu görevli sandı. Daha sonra şahsın yarı çıplak olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüm ihtimallere karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Mehmet K.'yı ikna etme girişimlerine aralıksız devam etti.
PSİKOLOG SEVK EDİLDİ
Polis ekipleri tüm girişimlerine karşı Mehmet K., ikna olmayınca bölgeye psikolog ve müzakereci polis sevk edildi.
Psikolog ve müzakereci polisin uzun ikna çabaları sonuç verdi.
Mehmet K., yarı çıplak vaziyette çıktığı yüksek gerilim hattının bulunduğu direkten indi. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen şahıs, hastaneye sevk edildi.