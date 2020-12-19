Yüksek gerilim hattına tırmandı! Herkes akıl hastası olduğunu düşündü... Meğer sebebi bambaşkaymış

POLİS İTFAİYE VE AMBULANS GELDİ



Mehmet K.'nın direğe tırmandığı gören vatandaşlar, ilk bakışta onu görevli sandı. Daha sonra şahsın yarı çıplak olduğunu fark eden vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, tüm ihtimallere karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise Mehmet K.'yı ikna etme girişimlerine aralıksız devam etti.