Öğle saatlerinde Alpözgen'in yanına giden arkadaşı, onu uyandırmak istediğinde tepki vermediğini görünce panikledi ve bir başka arkadaşına haber verdi. Diğer arkadaşı da eve gelip Alpözgen'i uyandırmak istedi ancak çabaları sonuçsuz kaldı. Bunun üzerine iki arkadaş durumu sağlık ekiplerine bildirdi.