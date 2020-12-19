Eski eşini sokak ortasında öldüren caniye ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi. Olay geçen Ocak ayında İzmir'de meydana geldi. 1 çocuk annesi Büşra Yabaşkul (24), işe gitmek için otobüs beklerken, yanına boşandığı Orkun Çevik geldi.

MONTUNDAN ÇIKARDI



Çevik, Yabaşkul'u darp ettikten sonra montunun içinden çıkardığı pompalı tüfekle ateş etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Katil ise cezaevine gönderildi. Dün ise karar duruşması vardı.

Mahkeme, son savunmasına Yabaşkul'u öldürme kastının olmadığını söyleyen Çevik'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmadı.