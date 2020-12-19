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    'de boşandığı eşi 'u katletti! Mahkeme 'ağırlaştırılmış' müebbet cezası verdi

    ’de , boşandığı eşi ’u sokak ortasında hunharca katletti. Mahkeme, indirimsiz ‘ağırlaştırılmış müebbet’ hapis cezası verdi. Orkun Çevik, darp ettiği talihsiz kadını pompalı tüfekle vurdu.

    Rahat uyu Büşra!

    Eski eşini sokak ortasında öldüren caniye ağırlaştırılmış verildi. Olay geçen Ocak ayında 'de meydana geldi. 1 çocuk annesi Büşra Yabaşkul (24), işe gitmek için otobüs beklerken, yanına boşandığı geldi.

    MONTUNDAN ÇIKARDI


    Çevik, Yabaşkul'u darp ettikten sonra montunun içinden çıkardığı pompalı tüfekle ateş etti. Hastaneye kaldırılan talihsiz kadın hayatını kaybetti. Katil ise cezaevine gönderildi. Dün ise karar duruşması vardı.

    Mahkeme, son savunmasına Yabaşkul'u öldürme kastının olmadığını söyleyen Çevik'i 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırdı. Cezada indirim yapmadı.

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    Haberler Güncel İzmir'de Orkun Çevik boşandığı eşi Büşra Yabaşkul'u katletti! Mahkeme 'ağırlaştırılmış' müebbet cezası verdi