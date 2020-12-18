Yılbaşı hediyesi ne alınır? Erkek ve kız arkadaşa ne alınır? Yılbaşında sevgiliye ne alınır?

Yılbaşı hediyesi ne alınır? Araştırmaları şimdiden başladı. Yeni yıl için sayılı günler kala binlerce kişi kız ve erkek arkadaşına yeni yıl hediyesi için ne seçeceğini merak ediyor ve internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Hem güzel, hem ilginç hem romantik hem de unutulmaz bir hediye olması için uğraşıyor. Sizler için Erkek ve kız arkadaşa ne alınır? Yılbaşında sevgiliye ne alınır? Sorularının yanıtları derledik.
YILBAŞINDA ERKEK SEVGİLİYE NE ALINIR?
Kartvizitlik
Erkeğe yılbaşı hediye seçeneklerinden biri de ona hazırlattığınız özel cüzdandır. Hem taşıması kolay, hem çok şık, hem çok prestijli, hem de erkek için gerçek anlamda bir ihtiyaç olarak görülüyor. Özellikle son yıllarda erkek cüzdan modasında kredi kartlık ve kartvizitlikler oldukça popüler bir hale geldi. Siz de bu yılbaşında erkek arkadaşınıza ya da sevgilinize bu hediyeyi tercih edebilirsiniz.
Çakmak
Yılbaşı akşamı sevgilinizle ya da eşinizle baş başa yemek yemeyi hayal ediyorsanız, masanızdaki romantik mumları yakacak olan karizmatik çakmak karşınızda duruyor. Kişiye özel taraftarlı çakmak hediye ederek, tüm yıl boyunca cebinde mutlulukla taşıyabileceği bir çakmağa sahip olmasını sağlayabilirsiniz. Erkeğe yılbaşı hediyesi olarak ufak, ucuz ve şık bir hediye arıyorum diyenler için bu tarz bir hediye uygun olacaktır.
YILBAŞINDA KADIN SEVGİLİYE NE ALINIR?
Mum ışığında yemek
Belki biraz klasik, ama hala en romantik alternatiflerden biri mum ışığında bir akşam yemeği. İster bir restoranda, isterseniz en sevdiği yemeklerden oluşan bir menü eşliğinde evde; hafif bir müzik eşliğinde bu gecenin keyfini çıkarmak elinizde.
Aşk kutusu
İstediğiniz boyda bir ayakkabı kutusu edinin ve üzerini resim, yazı, fotoğraf, çiçek, vs. ile süsleyin. İçine de en sevdiği şekerlerden veya çikolatalardan doldurun. Bir de 'sen bunlardan çok daha tatlısın' yazılı bir kart eklemeyi unutmayın.
Fotoğraf albümü
Birlikte çekilmiş en sevdiğiniz fotoğrafları arşivden çıkarın ve bir kolaj yapın. En güzel anlarınızdan oluşan küçük bir albüm hoş bir sürpriz olabilir.
Aşkınızı çizin
Eğer resim yapabiliyorsanız ya da çiziminiz kuvvetliyse, aşkınızı kağıda yansıtmaya ne dersiniz? İlişkinizi mutlu sonla bitiren bir çizgi roman hem sıradışı hem de eğlenceli olabilir.