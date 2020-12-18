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    SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca nı duyurdu | Günlük koronavirüs tablosu

    Son dakika haberi... 18 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı 18 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 205 bin 809 Kovid-19 testi yapıldı, 26 bin 410 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti.

    "AKTİF VAKA SAYIMIZ DA AZALMAYA BAŞLADI"
    Bakan Koca Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 4.103 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız düşmeye devam ediyor. Aktif vaka sayımız da azalmaya başladı. Tedbirlerin bu hafta sonundan itibaren etkisini daha çok göstermesini bekliyoruz. Mücadeleye ara vermeden devam edelim. " ifadelerine yer verdi.

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    Haberler Güncel SON DAKİKA: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 18 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Günlük koronavirüs tablosu