MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bahçeli ittifak bozmak istiyor" iddiasına cevap verdi.

"CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEK"

Bahçeli açıklamasında, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, gündem olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir açıklama. Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak. Telefonu nasıl dinlenmişse bunu da öyle dinlenmiş demek ki" ifadelerine yer verdi.

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