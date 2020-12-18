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    • 18.12.2020 18:20
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    Son dakika: Genel Başkanı 'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhur İttifakı 2023 yılında da iktidar olacak

    Son dakika haberi... Genel Başkanı 'nun "Bahçeli ittifak bozmak istiyor" iddiasına lideri cevap verdi. Bahçeli açıklamasında, "Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan gündem, olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma. Cumhur İttifakı devam edecek, 2023 yılında tekrar iktidar olacak" ifadelerine yer verdi.

    Genel Başkanı , Genel Başkanı 'nun "Bahçeli ittifak bozmak istiyor" iddiasına cevap verdi.

    "CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEK"
    Bahçeli açıklamasında, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan, gündem olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir açıklama. Cumhur İttifakı devam edecek. 2023 yılında inşallah tekrardan iktidar olacak. Telefonu nasıl dinlenmişse bunu da öyle dinlenmiş demek ki" ifadelerine yer verdi.

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel Son dakika: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na yanıt: Cumhur İttifakı 2023 yılında da iktidar olacak