Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.12.2020 15:22
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2020 15:24
    ABONE OL

    Son dakika: 'ndan 'ın Yunan makamlarınca casusluk iddialarıyla tutuklanmasına

    Son dakika haberi... , "Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli sözleşmeli sekreter 'ın Yunan makamlarınca casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz." açıklamasında bulundu. Açıklamada, " ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır." denildi.

    Dışişleri'nden Yunanistan'a sert tepki

    Bakanlığın açıklaması şöyle:

    Rodos Başkonsolosluğumuzda görevli Sözleşmeli Sekreter 'ın, Yunan makamlarınca gemi fotoğrafları çekilmesine yönelik casusluk iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmasını kınıyoruz.

    Yunan vatandaşı personelimizin tutuklanmasına giden süreçte tarafından, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi hükümleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde yer alan özgürlük ve güvenlik hakkı ile özel ve aile hayatına saygı hakkı ihlal edilmiştir.

    Yunan medyası tarafından olaya ilişkin yapılan ve suçsuzluk karinesi ihlal edilerek adı geçen personelimiz ve ailesi ile Yunanistan'daki temsilciliklerimizi ve çalışanlarını hedef haline getiren yayınlar da kaygıyla karşılanmaktadır.

    ile ilişkilerde gerginliği arttırmak isteyen çevrelerce kurgulandığı düşünülen soruşturma hakkında Yunan makamları nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuş olup, personelimizin haklarının korunması yönünde gerekli adımlar atılacaktır.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Sebahattin Bayram'ın Yunan makamlarınca casusluk iddialarıyla tutuklanmasına sert tepki