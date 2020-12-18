Artan koronavirüs vakalarının ardından Kabine Toplantısı yapılmış ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hafta sonu tüm saatler, hafta içi ise belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Konuyla alakalı İçişleri Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Bu kapsamda kısıtlamada önce çok merak edilenler kargo şirketleri oldu. Peki kargo şirketleri Cumartesi açık mı? Sokağa çıkma yasağında kargolar hizmet veriyor mu? İşte merak edilen soruların yanıtları…
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA KARGOLAR AÇIK MI?
Sokağa çıkma yasağında kargoların çalışma saatlerinde bir değişiklik olmadı. İçişleri Bakanlığı tarafından valiliklere gönderilen genelge doğrultusunda açık olan işyerleri, kurum ve kuruluşlar belli oldu. Bu anlamda sokağa çıkma yasağında kargolar açık olacak ve kargo çalışanları işe gidecek.
19-20 ARALIK KISITLAMADAN MUAF OLAN KİŞİLER KİMLER?
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleriafetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),