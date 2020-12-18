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    Otomobil teklif edildi

    'de uzun süre öttükten sonra düşüp bayılan Denizli horozu, ilgi gördü. ‘Bahtiyar’ isimli horozun sahibi (28), “Bir kişi ’ya satın almak istedi. Bir kişi de 25 bin liralık otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu” dedi.

    Otomobil teklif edildi

    'de uzun süre öttükten sonra düşüp bayılan Denizli horozu, ilgi gördü. 'Bahtiyar' isimli horozun sahibi (28), "Bir kişi 'ya satın almak istedi.

    Bir kişi de 25 bin liralık otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu" dedi.

    UYARI YAPILMADI


    Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili 2 kişinin tutuksuz yargılanmasına başlandı. Kantin işletmecisi "Ürünün satılmasıyla ilgili bir uyarı yapılmadı" dedi.

    21.7 MİLYON DEVRETTİ


    6 bilen çıkmayınca 21.655.980 lira devretti. 5 bilenler 13.778'er, 4 bilenler 514'er, 3 bilenler 28'er, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.

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    Haberler Güncel Otomobil teklif edildi