Otomobil teklif edildi

Denizli'de uzun süre öttükten sonra düşüp bayılan Denizli horozu, sosyal medyada ilgi gördü. 'Bahtiyar' isimli horozun sahibi Okan Gökbudak (28), "Bir kişi 1250 Euro'ya satın almak istedi.

Bir kişi de 25 bin liralık otomobiliyle horozumu takas etme teklifinde bulundu" dedi.

UYARI YAPILMADI



Ankara'da ilkokul öğrencisi Mert Köksal'ın (7) şırınga şeklindeki çikolata kapağının boğazına kaçması sonucu ölümüyle ilgili 2 kişinin tutuksuz yargılanmasına başlandı. Kantin işletmecisi "Ürünün satılmasıyla ilgili bir uyarı yapılmadı" dedi.

21.7 MİLYON DEVRETTİ



6 bilen çıkmayınca 21.655.980 lira devretti. 5 bilenler 13.778'er, 4 bilenler 514'er, 3 bilenler 28'er, 2 bilenler ise 3'er lira alacak.