Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 18.12.2020 14:53
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 18.12.2020 14:53
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan, Başkanı ile görüştü!

    Başkan Erdoğan, Başkanı Fethiye ile görüştü. Keban Belediye Başkanı Atlı, " tarafından konularını içeren dosyalarımız hakkında bakanlıklara ve kurumlara bizzat hızlandırılması ve gerçekleştirilmesi için talimatlar verilmiştir. İnşallah bizler de bu konuların takipçisi olarak bu hizmetlerin ilçemize sunulmasını sağlayacağız." açıklamasında bulundu.

    Başkan Erdoğan, Keban Belediye Başkanı Atlı ile görüştü!

    Başkanı , görüşmeyle ilgili yaptığı açıklamada, Keban'a 25 yataklı hastane sözü aldığını belirterek, konutlarından polis lojmanları yapımına, içme suyu ve arıtma tesislerinden okul yapımına kadar birçok önemli proje talebini Başkan Erdoğan'a ilettiğini söyledi.

    Atlı, şöyle devam etti:

    "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ilçemizin talepleri ve yapılması planlanan yatırımlar için görüştüm. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Belediyemize Türkiye Belediyeler Birliği tarafından itfaiye aracı hibesi şubat ayı içerisinde yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından konularını içeren dosyalarımız hakkında bakanlıklara ve kurumlara bizzat hızlandırılması ve gerçekleştirilmesi için talimatlar verilmiştir. İnşallah bizler de bu konuların takipçisi olarak bu hizmetlerin ilçemize sunulmasını sağlayacağız."

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan, Keban Belediye Başkanı Atlı ile görüştü!