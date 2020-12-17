Chaab'ın yolculuğu yaklaşık 2 saat sürüyor. İranlı muhalif, Seadi ile buluşmak için bir benzinlikte taksiden iniyor. İçinde kadının olduğunu düşündüğü beyaz bir minibüse doğru ilerliyor. Kapı açıldığında ise, Chaab'ı İranlı ajanlar karşılıyor. Chaab bayıltılıp bağlanarak etkisiz hale getiriliyor.

Görüntülere göre, beyaz minibüs 18 saat sonra Van'a ulaşıyor. Bu kez ona yine beyaz renkli başka bir araç eşlik ediyor. İki araç şehrin hemen dış mahallelerinde "güvenli ev" olarak tabir edilen bir noktaya gidiyor. Yaklaşık 2 saat sonra minibüse eşlik eden araç, Chaab'ı İran'a götürmek üzere sınıra doğru ilerlerken görülüyor.