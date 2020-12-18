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    • 18.12.2020 22:56
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    İletişim Başkanı Altun'dan 'li Özel’in Başkan Erdoğan'da yönelik haddini aşan sözlerine tepki: Kötü geçmişlerini örtemezler

    Son dakika haberi.. Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Erdoğan hakkında haddini aşan sözler kullandı. Başkan Erdoğan'a 'Diktatör' diyerek skandal sözlerle saldıran Özel'e İletişim Başkanı 'dan yanıt geldi. Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 1932, 1938 ve 1941 yıllarına ait bazı gazete kupürlerini paylaştı. Altun "'den faşist 'ya selam", "Milli Şefimizle Führer arasında samimi tebrikler" gibi metinlerin yer aldığı kupürlere "Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler" ifadeleriyle CHP'ye geçmişini hatırlattı.

    Altun'dan CHP'ye tepki

    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Erdoğan hakkında haddini aşan sözler kullandı.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Diktatör' diyerek skandal sözlerle saldıran Özel'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.

    ALTUN GAZETE KÜPÜRLERİNİ PAYLAŞTI
    Altun, Twitter hesabından, 1932, 1938 ve 1941 yıllarına ait "Kemalist Türkiye'den faşist İtalya'ya selam", "Milli Şefimizle Führer arasında samimi tebrikler" başlıklı ve "Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in İstanbul'a gelişi"yle ilgili haberlerin yer aldığı gazete kupürlerini paylaştı.

    "KÖTÜ GEÇMİŞLERİNİ CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRARAK ÖRTEMEZLER"
    Altun, "Doğumgününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels'i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler." ifadelerini kullandı.

    İşte o küpürler:
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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Altun'dan CHP'li Özel’in Başkan Erdoğan'da yönelik haddini aşan sözlerine tepki: Kötü geçmişlerini örtemezler