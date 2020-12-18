CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Erdoğan hakkında haddini aşan sözler kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 'Diktatör' diyerek skandal sözlerle saldıran Özel'e İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yanıt geldi.
ALTUN GAZETE KÜPÜRLERİNİ PAYLAŞTI
Altun, Twitter hesabından, 1932, 1938 ve 1941 yıllarına ait "Kemalist Türkiye'den faşist İtalya'ya selam", "Milli Şefimizle Führer arasında samimi tebrikler" başlıklı ve "Nazi Almanyası'nın Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in İstanbul'a gelişi"yle ilgili haberlerin yer aldığı gazete kupürlerini paylaştı.
"KÖTÜ GEÇMİŞLERİNİ CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRARAK ÖRTEMEZLER"
Altun, "Doğumgününe resmi heyet gönderecek kadar Hitler-Nazi hayranı olanları, Goebbels'i özel misafir olarak ağırlayıp icazet alanları, imrendikleri faşist Mussolini'ye her fırsatta selam gönderenleri milletimiz çok iyi tanıyor. Kötü geçmişlerini Cumhurbaşkanımıza saldırarak örtemezler." ifadelerini kullandı.
İşte o küpürler: