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    • 18.12.2020 22:52
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    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan 'ye ''lu tepki: , yerli ve millidir

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "’nun ’deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar. Franco’nun ruhu bugün ’de yaşıyor, bizde değil. , yerli ve millidir" açıklamasında bulundu.

    TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

    FRANCO'NUN RUHU BUGÜN CHP'DE YAŞIYOR
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "'nun 'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar. Franco'nun ruhu bugün 'de yaşıyor, bizde değil. , yerli ve millidir" dedi.

    "551 MİLYAR LİRAYI AŞTI..."
    Oktay, "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır" açıklamasında bulundu.


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    Haberler Güncel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan CHP'ye 'Diktatör Franco'lu tepki: Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir