TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

FRANCO'NUN RUHU BUGÜN CHP'DE YAŞIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Diktatör Franco'nun Türkiye'deki temsilcileri Cumhurbaşkanımıza laf atmaya, çamur atmaya çalıştılar. Franco'nun ruhu bugün CHP'de yaşıyor, bizde değil. Recep Tayyip Erdoğan, yerli ve millidir" dedi.





"551 MİLYAR LİRAYI AŞTI..."

Oktay, "Toplumumuzun çeşitli kesimlerine destek sağlamak amacıyla hayata geçirdiğimiz mali tedbirlerin toplam tutarı 551 milyar lirayı aşmıştır" açıklamasında bulundu.



