Hamside büyük tehlike! Kış aylarının vazgeçilmeziydi...

Şu anda İğneada ve Hopa'dan çıkıyor. Fakat çok ince. Endüstriyel balıkçılar aşırı avladıkları için fabrikalara yolluyorlar. Çeşitli hayvansal yemler ve bazı durumlarda yurt dışına da gönderiliyor. Halkımız balık gelişmediği için yiyemiyor. Hamsinin şu anda kasası hava bozduğu için 400 lira. Daha 3-4 gün önce 100 liraydı. Halka bu 30-40 liradan kilosu yansıyor. 15-20 gün sonra Gürcistan sınırlarına doğru gider. Orada bizim endüstriyel fabrikalar kurulduğu için oraya gidecek. Ama şunu söylüyorum. Sürdürülebilir bir balıkçılık için kesinlikle hamsiye kota konulması lazım. Bu gün yiyeceğiz, yarın gelen nesil ne yiyecek. Bunu düşünmemiz lazım. Hamsicilik çok iyi bir zanaat. Fakat halkımıza bu yansımıyor" dedi.