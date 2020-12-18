Facebook’un çok gizli yaptığı toplantıda “zihin okuma planlarının” ele alındığı ortaya çıktı

ABD merkezli iletişim devi Facebook'un salı günü çalışanlarıyla düzenlediği özel toplantıda, zihin okuma cihazı tartışıldı. Bu toplantının ses kayıtları BuzzFeed News'e sızdırıldı.

Toplantıda Facebook'un baş teknoloji sorumlusu Mike Schroepfer'in, bir sinir alıcısı sayesinde düşüncelerin, yazı yazmak ya da video oyununda sanal bir nesneyi tutmak gibi bilgisayar komutlarına nasıl çevrileceğini anlattığı ortaya çıktı. Schroepfer'in "Hepimiz geleceği görme ayrıcalığına sahibiz çünkü onu yaratıyoruz" sözleri kayıtlara yansıdı.