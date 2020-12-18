Dünya, Vuhan'dan çıktığı iddia edilen Coronavirüse karşı büyük bir savaş aldı. Ancak tüm çabalara rağmen pandemi nedeniyle 1 milyon 641 bin 741 kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise 74 milyona dayandı.
Kötü günleri geride bırakan Vuhan ise bir yıl öncesine döndü. Gece kulüpleri, barlar pavyonlar tıklım tıklım doldu. İçkiler su gibi aktı. Vatandaşlar virüsü unutup sabahlara kadar eğlendi. Dünyaya servis edilen görüntüler, pes dedirtti.
BİR OCAK SÖNDÜ
Nevşehır'in Derinkuyu ilçesi Doğala köyünde Muhtar Azmi Öztürk (61), babası Gazi (85), eşi Belgıya (60) ve annesi Saime Öztürk (78) çeşitli tarihlerde Coronavirüse yakalandı. Aile üyelerinin hepsi 5 gün içinde hayatını kaybetti.
5 DAKİKA ARAYLA ÖLDÜLER
Kütahya'da Murat Erdoğan (62) ve eşi Zehra Erdoğan (57) 15 gün önce Coronavirüse yakalandı. Tedavi altına alınan Erdoğan çifti, önceki gün 5 dakika arayla can verdi.
KİM TAKAR CORONA'YI
Antalya'da son 4 günde vaka sayısı yüzde 50 oranında düştü. Bunu öğrenen vatandaşlar, tekrar sahillere plajlara koştu. Hiçbiri sosyal mesafeyi uygulamadı, maske de takmadı. İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, "İşi sıkı tutmalıyız. Rehavete kapılmamalıyız" açıklamasını yaptı
YÜZDE YÜZ MASKE!
Tokyo'da Shuhei Okawara, insanların yüzlerinin gerçeğe yakın replika maskelerini üretmeye başladı. 900 dolara özel bir yazıcı ile imal edilen maskelerin Covid-19'a karşı da koruduğu iddia edildi.
GAZA GELDİ
Aksaray'da bir GSM bayisine maskesiz girmek isteyen Kenan Y., uyarıya aldırmadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, hala maske takmamak için direnen genci, biber gazıyla etkisiz hale getirdi.