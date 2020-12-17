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    • 17.12.2020 14:02
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    Son dakika: Mahkemeden için flaş karar!

    'de Başkanı 'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırmasının ardından 'ndeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekimi gerçekleşmiş, Belediye Başkan Vekilliği görevine kura ile getirilmişti. tarafından yasaya uygun yapılmadığı yönünde gelen itirazın ardından kararı verdi. Kura i yenilenecek.

    Mahkemeden Menemen Belediyesi için flaş karar!

    'nin geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanı kura için kararı verdi.

    'de Başkanı 'un "zimmet ve irtikap" suçlarından hakkında yürütülen soruşturma nedeniyle görevden uzaklaştırmasının ardından 'ndeki oylamada 4. turda da sonuç alınamayınca yapılan kura çekimi gerçekleşmiş, Belediye Başkan Vekilliği görevine kura ile getirilmişti.

    in yasada belirtilen şekilde yapılmadığı yönünde itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren Mahkeme, yürütmeyi durdurma kararı verdi. Kura seçimi yenilenecek.

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    Haberler Güncel Son dakika: Mahkemeden Menemen Belediyesi için flaş karar!