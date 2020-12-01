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    • 01.12.2020 16:54
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    Başkanı 'un görevden uzaklaştırılmasının ardından yerine geçecek isim belli oldu

    Son dakika haberi... Hakkında yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Başkanı 'un görevden uzaklaştırılmasının ardından Belediye Meclisinde yapılan 4. tur oylamada eşitlik bozulmayınca, kura çekimi sonucu 'li üye Belediye Başkan Vekili olarak belirlendi.

    AA
    Zimmetçi başkanın yerine geçecek isim belli oldu

    "Zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan ve ardından tutuklanan eski 'li Başkanı 'un yerine mecliste başkan vekili seçimi yapıldı. 5. turun sonunda ve adayları 15'er oy alınca seçim kuraya kaldı. Kura sonucu başkan vekili Millet İttifakı adayı oldu.

    Menemen Belediye Başkanı iken tutuklanarak cezaevine gönderilen Serdar Aksoy'un İçişleri Bakanlığı tarafından görevden el çektirilmesinin ardından, meclis yeni belediye başkan vekilini seçti. Mecliste 15 CHP'li, 10 AK Partili, 3 İYİ Partili, 2 , 1 bağımsız üye gizli oyla başkan vekili seçti. Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt olurken, Cumhur İttifak adayı ise oldu. 5. tura kalan seçimlerde Deniz Karakurt ve Aydın Pehlivan 15'er oy aldı, bir oy ise boş çıktı. 15 dakikalık molanın ardından kura seçimi yapıldı. Buna göre kuradan çıkan Millet İttifakı adayı Deniz Karakurt başkan vekili oldu.



    Menemen Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında "zimmet" ve "irtikap" suçlarından gözaltına alınan, aralarında eski CHP'li Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy'un da bulunduğu 11 kişi tutuklanmıştı. Menemen Sulh Ceza Hakimliğinin tutuklama kararının ardından Menemen Adliyesinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılan Başkan Aksoy ve diğer 10 kişi İzmir 4 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderilmişti.

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