AÖL sınavları ne zaman yapılacak? 2020 Açık Lise AÖL 1. dönem sınavları hangi tarihte?

AÖL sınavları ne zaman yapılacak? Açık Lise AÖL sınavları ne zaman? AÖL 1. dönem sınavları 5-6 Aralık tarihlerinde yapılacaktı. Ancak pandemi koşulları nedeniyle sınavların ertelenmesine karar verildi. AÖL üzerinden eğitim alan binlerce öğrenci sınavların ne zaman yapılacağını sorguluyor. Peki, AÖL ne zaman yapılacak?
AÖL SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL sınavları için herhangi bir tarih duyurusu yapılmadı. Ancak tahminlere göre, sınavların normalleşmeyle birlikte yeni yılda yapılacağı düşünülüyor.
ERTELEME KARARI ALINDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 5 ve 6 Aralık'ta yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarını Kovid-19 tedbirleri kapsamında erteledi.
Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilmesi planlanan sınavlara ilişkin şunlar kaydedildi:
"5 Aralık 2020 Cumartesi ve 6 Aralık 2020 Pazar günü yapılacak açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavları ile Milli Eğitim Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatı unvan değişikliği sınavı, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelenmiştir. İlgili sınavların takviminde yapılacak düzenlemeler ayrıca duyurulacaktır."
AÖL SINAVINDA KAÇ SORU VAR?
AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanlığı ile Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün belirlediği okullarda merkezi sistemle düzenlenmektedir. Bu sınavlarda 4 seçenekli 20 soru adaylara sorulmaktadır. Her soru için 5 puan değer belirlenirken, yanlışlar doğruyu götürmemektedir. AÖL sınavlarının değerlendirilmesi ise Açık Öğretim Lisesi yönetmeliğine göre yapılmaktadır.
KİMLER AÇIK LİSEYE KAYIT OLABİLİR?
İlköğretim/ortaokul mezunu olanlar
Lisede iki yıl sınıf tekrarı yapan öğrenciler
Aşağıda ismi geçen liselerden ayrılanlar
Genel lise veya mesleki liseler
Anadolu öğretmen liseleri
Askeri ve polis okulları
Sağlık meslek liseleri
Anadolu güzel sanatlar liseleri
Resmi ve özel Anadolu liseleri
Sosyal bilimler liseleri
Yabancı dil ağırlıklı liseler
Açık öğretim lisesi veya mesleki açık öğretim lisesine kayıtlı olup öğrencilik durumu silik olan öğrenciler ile açık öğretim lisesi ya da mesleki açık liselerden tasdikname alan öğrenciler.
Türkiye dışına eğitim görmüş olup Türkiye'den denklik belgesi alanlar açık liseye başvurabilir. Öğrenci belirtilen tarihlerde kaydını yeniler, gerekli ücreti öder. Akabinde dersleri seçer. Önceden bildirilen tarihlerde sene de iki kere sınava girer. Sınavlardan aldığı krediler toplanır. Öğrencinin mezun olması için:
En az 8 dönem öğrenim görmesi,
Toplam kredisinin asgari 192 olması,
Dil ve anlatım dersi başta olmak üzere diğer zorunlu derslerin sınavlarında da başarı göstermesi gerekir.
Açık liseden mezun olup diploma almaya hak kazananlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından takriben 2 ay sonra bulundukları il ve ilçelerdeki Halk Eğitim Merkezlerinden diplomalarını alır. Türkiye'de yüz binlerce açık öğretim lisesi öğrencisi bulunmaktadır. Açık lise mezunları da normal lise mezunları gibi YGS ve LYS'ye girerek istedikleri üniversitelerde okuyabilir. Açık liseliler, herhangi bir hak sınırlamasına maruz kalmaz.