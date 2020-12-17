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    • 17.12.2020 14:46
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Ankara'da

    Son dakika haberleri... Başkan , Mustafa el-Kazımi'yi resmi törenle karşıladı. Terörle mücadele ve bölgesel konulara masada olacak. Kazımi, Erdoğan ile görüşmesi öncesi Anıtkabir'i ziyaret etti.

    Mustafa el-Kazımi, Başkan 'ın resmi daveti üzerine bugün Ankara'ya geldi. Ankara'daki ilk temasları kapsamında Kazımi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Başkan Erdoğan ile bir araya gelecek.

    MASADA TERÖR VAR
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Irak Başbakanı Kazımi'yi resmi törenle karşıladı. Kazımi kalabalık bir heyetle Ankara'ya geldi. Kritik görüşmede iki ülke ilişkileri ve terörle mücadele başlıkları masaya yatırılacak.

    Kazımi'nin özellikle Sincar anlaşması konusunda Başkan Erdoğan'ı bilgilendirmesi bekleniyor.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli kabul! Irak Başbakanı Ankara'da