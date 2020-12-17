Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van sınır hatlarında arazi aracı, mazot, silah ve kaçak sigara ele geçirildiğini bildirdi.

Hakkâri ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet arazi aracı, 7 adet 25 litrelik mazot, 80 adet 9 mm kurusıkı tabanca(şarjörlü), 77 adet uzun şarjör ve 9.950 adet 9 mm ses mermisi ile 3050 paket kaçak sigara ele geçirildi.https://t.co/cYI6GqahZ7 pic.twitter.com/RgMK9rrorE — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 17, 2020

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdükleri belirtilerek, "Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde arazi aracı, 7 adet 25 litrelik mazot, 80 adet 9 mm kurusıkı tabanca (şarjörlü), 77 uzun şarjör ve 9 bin 950 adet 9 mm ses mermisi ile 3 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi." bilgisi paylaşıldı.