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    • 17.12.2020 14:31
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    MSB'den son dakika açıklaması! ve sınırında , mazot, silah ve ele geçirildi

    Milli 'ndan yapılan son dakika açıklamasına göre, ve hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde , 7 , 80 adet 9 mm kurusıkı tabanca (şarjörlü), 77 uzun şarjör ve 9 bin 950 adet 9 mm ses mermisi ile 3 bin 50 paket ele geçirildiği bildirildi.

    MSB duyurdu! Hakkari ve Van sınırında ele geçirildi

    Milli , ve sınır hatlarında , mazot, silah ve ele geçirildiğini bildirdi.

    Bakanlıktan yapılan açıklamada, hudut kartallarının sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz sürdürdükleri belirtilerek, "Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde arazi aracı, 7 adet 25 litrelik mazot, 80 adet 9 mm kurusıkı tabanca (şarjörlü), 77 uzun şarjör ve 9 bin 950 adet 9 mm ses mermisi ile 3 bin 50 paket kaçak sigara ele geçirildi." bilgisi paylaşıldı.

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    Haberler Güncel MSB'den son dakika açıklaması! Hakkari ve Van sınırında arazi aracı, mazot, silah ve kaçak sigara ele geçirildi