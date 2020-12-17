Önümüzdeki hafta içinde 35 yoğun bakım yatağı daha ilave edeceğiz. Sahada her biri 3 kişiden oluşan 363 filyasyon ekibimiz gece gündüz görev yapıyor. Bütün kurumlarımız ve hemşirelerimizle birlikte el birliğiyle mücadelemiz kısa sürede netice verecektir."