Okullar ne zaman açılacak? Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Bakan Selçuk merak edilen sorulara şu şekilde yanıt verdi:

Hazırlık senaryoları içinde yarıyıl tatilinin öne alınmasının söz konusu olup olmadığıyla ilgili Bakan Selçuk, "Tabi var. Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır" diye konuştu.

Bakan Selçuk okulların yeniden başlamasıyla ilgili olarak, "4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı bakacağız. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak" dedi.

Bakan Selçuk, öğrencilere ilk dönem için basılı karne vermek istediklerini söyledi, sınavlara ilişkin planlamayı anlattı.