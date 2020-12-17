Okullar ne zaman açılacak? Okullar 4 Ocak’ta açılacak mı? Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor?

Okullar ne zaman açılacak? Okullar 4 Ocak'ta açılacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların ne zaman açılacağına ilişkin açıklamaları yakından takip ediliyor. Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı gündemde merak ediliyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? Okulların Ocak ayı başında açılabileceği sosyal medyada sıkça iddia ediliyor. Peki, okullar 4 Ocak'ta açılacak mı?
OKULLAR 4 OCAK'TA AÇILACAK MI?
Yüz yüze eğitimle ilgili kararın kabine toplantısının ardından alınacağını belirten Selçuk, "4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi bakacağız" dedi.
Bakan Selçuk merak edilen sorulara şu şekilde yanıt verdi:
Hazırlık senaryoları içinde yarıyıl tatilinin öne alınmasının söz konusu olup olmadığıyla ilgili Bakan Selçuk, "Tabi var. Bu gerek sınavlar açısından gerek yapılabilecek iş ve işlemler konusunda var. Gerekse salgının seyriyle alakalı olarak var. Bizim iş takvimi şudur, belirlenmiştir, değişmez diye bir bakış açımız asla yok. Duruma göre bunu esnetiriz, öne alırız, takdim tehir yaparız, başka çözümler buluruz, hepsi yapılır" diye konuştu.
Bakan Selçuk okulların yeniden başlamasıyla ilgili olarak, "4 Ocak'ta tamamen açılabilir mi açılamaz mı bakacağız. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında bu tekrar değerlendirmeye alınacak" dedi.
Bakan Selçuk, öğrencilere ilk dönem için basılı karne vermek istediklerini söyledi, sınavlara ilişkin planlamayı anlattı.
Ziya Selçuk, "Salgının setrine bağlı olarak gruplara ve günlere ayırarak sınav yapılabilir. Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz" açıklamasını yaptı.
Bakan Selçuk, öğrencilere tablet dağıtımın da devam edeceğini açıklayarak, "Aralık ayının 14, 21 ve 28'inde tekrar bir süreç başlıyor. Yaklaşık olarak 300 bin civarında tekrar dağıtılacak. Ocak ortasına kadar da 500 bin zaten bitmiş olacak" dedi.
MEB'DEN 'MESLEKİ EĞİTİMDE 1000 OKUL PROJESİ'NE 161 MİLYON LİRALIK DESTEK
Bakanlık, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi kapsamında somut adımlar atmaya devam ediyor.
Projenin 2020 yılı performans değerlendirme toplantısı Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer başkanlığında gerçekleştirildi.
Toplantıya, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Strateji Dairesi Başkanı Mehmet Fatih Leblebici, Destek Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Çolak, Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül, Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Sadri Şensoy, İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanı Umut Gür, Bakan danışmanları Dr. Sevil Uygun İlikhan, Dr. Aylin Şengün Taşçı, Dr. Hayri Eren Suna ve 81 il milli eğitim müdürü katıldı.
520 KÜTÜPHANE YAPILDI, 480 KÜTÜPHANE YAPILACAK
Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir taraftan mesleki ve teknik eğitimde kaliteyi artırmak, diğer taraftan okullar arası başarı farklarını azaltmak için "Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi"ni hayata geçirdiklerini anımsattı.
Projenin, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler, veliler ve okul ortamını içeren çok kapsamlı bir çalışma olduğunun altını çizen Özer, şu bilgileri verdi:
"Projenin her bir bileşeniyle ilgili çok kapsamlı adımlar atıyoruz. Projenin süresini de bir yıl olarak belirledik. Öncelikli olarak projede okullarımızın alt yapılarını iyileştirmeyi ve imkanlarını zenginleştirmeyi hedefledik. Bu kapsamda okullarımızın tamamına kütüphane kuracağız. Proje kapsamında ilk adımı çok kısa bir sürede attık. Sağladığımız 26 milyon liralık yatırımla, her ilde en az bir okulda olmak üzere 81 ilde 520 yeni kütüphaneyi kurduk. 2021 yılında da 480 yeni kütüphane kurmak için hazırlıklarımız devam ediyor."
Proje kapsamında seçilen okulların eğitim ortamlarını zenginleştireceklerini vurgulayan Özer, bu çerçevede okullardaki laboratuvar ve atölyeleri güçlendirdiklerini ve yenilerini yaptıklarını söyledi.
Özer, takvim kapsamında öncelikli olarak belirlenen okullara yaklaşık 85 milyon liralık yatırım yaptıklarını bildirerek, "2021 yılında da 115 milyon liralık ilave yatırım yapacağız." diye konuştu.