



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Bursa, İzmir ve İstanbul'da ruhsatsız silah ticareti yapan 53 kişiyi takibe aldı. Harekete geçen ekipler, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından birçok adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, kapılar koçbaşlarıyla kırıldı.