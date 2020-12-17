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    • 17.12.2020 07:49
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    düğmeye bastı! Terör finansmanına dev darbe! Meclis'e sunuldu

    ’nin uzun yıllardır baş belası olan terör örgütlerine yapılan silah ve maddi yardımın önüne geçilecek teklif tarafından Meclis’e sunuldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK , "Bu düzenlemelerle Türkiye bu yönde çok daha etkin bir mücadele ortaya koymuş olacak" ifadesini kullandı.

    Sabah
    Terör finansmanına dev darbe! Meclis'e sunuldu

    terörizmin ve kitle imha silahlarının finansmanının önlenmesi noktasında dünyayla eşgüdüm halinde etkin çalışma ortaya koyulabilmesini de içeren 43 maddelik kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

    Mahkemelerce terör örgütü olduğuna kesin olarak karar verildikten sonra terörizmin finansmanı suçu kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiği hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden kişi, kuruluş veya organizasyonların 'de bulunan malvarlığının dondurulmasına karar verilebilecek.

    Bu tür kuruluş veya organizasyonların veya bunlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak kontrol edilen, bunların adına veya hesabına hareket eden kişi veya kuruluşların Türkiye'de temsilcilik açması, her türlü faaliyette bulunması, faaliyetlerini gerçek veya tüzel kişiler aracılığıyla doğrudan ya da dolaylı olarak yürütmesi, bankalarının Türkiye'de şube veya temsil ofisi açması ya da iş ortaklığına girmesi yasak olacak, mevcut olanlar ise sonlandırılacak.

    Yasaklara aykırı hareket edenler, 1 yıldan 8 yıla kadar çeşitli cezalara veya adli para cezasına çarptırılabilecek.

    Teklifin detaylarını paylaşan AK , Türkiye'nin uluslararası kuruluşların üyesi olduğunu, bu anlamda dünyada hem terörizmin finansmanının hem de kitle imha silahlarının yayılmasının önlenmesiyle ilgili ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi.

    Muş, "Bu düzenlemelerle Türkiye bu yönde çok daha etkin bir mücadele ortaya koymuş olacak" ifadesini kullandı.

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    Haberler Güncel AK Parti düğmeye bastı! Terör finansmanına dev darbe! Meclis'e sunuldu