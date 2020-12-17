VGM burs sonuçları açıklandı mı sorusunun yanıtı burs başvuru işlemlerini 30 Ekim tarihine kadar tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) sonuçlarının geçtiğimiz haftalarda açıklanmasıyla birlikte gözler VGM burs sonuçlarına çevrildi. Peki, 2020-2021 VGM yükseköğrenim burs sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

VGM BURS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

VGM burs sonuçları henüz açıklanmadı ve konu hakkında resmi bir açıklama da gelmedi. 2019 yılında VGM yükseköğrenim başvuruları 30 Ekim'de sona ermiş sonuçlar ise 2 Ocak'ta duyurulmuştu. Buna göre, 2020 VGM yükseköğrenim burs sonuçlarının 2021 Ocak ayının ilk haftasında açıklanması bekleniyor.