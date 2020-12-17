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    • 17.12.2020 15:34
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    AK Parti Sözcüsü : 17/ operasyonları 'nün yürüttüğü hain bir kumpas girişimidir

    AK Parti Sözcüsü : , milletimize ait egemenliği kirli odaklara devretmeyi amaçlayan bir ihanet şebekesidir. 17/ operasyonları, FETÖ'nün yürüttüğü hain bir kumpas girişimidir. 7 Şubat Krizi sonrası devletimizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kirli planın bir parçasıdır. FETÖ halen dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemize düşmanlık etmeye devam etmektedir. Bu karanlık terör örgütüyle her yerde ve her zeminde mücadele kesintisiz sürecektir.

    AK Parti'den flaş açıklama: Hain bir kumpas

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için gerçekleştirdiği 17- yargısal darbe teşebbüsünün üzerinden 7 yıl geçti.



    Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "FETÖ, milletimize ait egemenliği kirli odaklara devretmeyi amaçlayan bir ihanet şebekesidir. 17/25 Aralık operasyonları, FETÖ'nün yürüttüğü hain bir kumpas girişimidir. 7 Şubat MİT Krizi sonrası devletimizi istikrarsızlaştırmayı hedefleyen kirli planın bir parçasıdır.


    FETÖ halen dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemize düşmanlık etmeye devam etmektedir. Bu karanlık terör örgütüyle her yerde ve her zeminde mücadele kesintisiz sürecektir" ifadelerine yer verdi.

    Çelik, açıklamalarına şöyle devam etti:

    Milli egemenliğimizi hedefleyen bu terör saldırısı Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşu sayesinde boşa çıkartılmıştır. Daha sonra Türkiye'nin milli egemenliğini darbe yoluyla ortadan kaldırmak isteyen bu hain örgüte karşı milletimiz şehitlerimiz ve gazilerimizle direnmiştir.


    FETÖ, devletimizi ele geçirmeye ve milletimizin egemenliğini rehin almaya ayarlanmış karanlık bir örgüttür. FETÖ halen dünyanın çeşitli yerlerinde ülkemize düşmanlık etmeye devam etmektedir. Bu karanlık terör örgütüyle her yerde ve her zeminde mücadele kesintisiz sürecektir.



    Tam olarak çökertilene kadar FETÖ ile mücadelede asla gevşeme olmayacaktır. Bu, Türkiye'nin varoluşu için zorunlu bir mücadeledir. Milletimizin ve devletimizin düşmanı bu terör örgütünün tamamen yok edilmesi vatanseverliğin gereğidir. #17AralıkKumpası

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